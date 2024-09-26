Окупанти у Вовчанську вдаються до хитрощів: в ОТУ "Харків" розповіли про ситуацію на фронті

В операційній зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків" зберігається активність російських підрозділів. Зокрема у Вовчанську окупанти поповнює поточні втраті та риють тунелі для прихованого переміщення між сусідніми будинками.

Про це повідомив Telegram-канал ОТУ "Харків".

Військові зазначили, що Сили оборони продовжують стримувати навалу російських окупантів на Харківському напрямку, проте оперативна обстановка залишається складною.

Зокрема в районі Глибокого росіяни вночі за допомогою БпЛА дистанційно встановили протипіхотні міни на маршрутах висування українських бійців.

В район Лукʼянців ворог підтягнув підрозділи "Ахмат", а у Стариці окупанти облаштовують позиції та встановлюють нові інженерні загородження.

Водночас у Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку для виявлення наших підрозділів та здійснює поодинокі переміщення невеликими групами для поповнення поточних втрат.

"Відмічено проведення інженерних робіт щодо облаштування противником тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками", – додали в ОТУ "Харків".

Військові також повідомили, що протягом минулої доби в зоні відповідальності ОТУ "Харків" відбулося три бойових зіткнення. Ворог систематично завдає ударів по українських позиціях КАБами, ракетами та дронами, а також обстрілює їх з артилерії.

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Втрати ворога за минулу добу склали 136 "істот", з них безповоротні – 52, санітарні – 84", – уточнили в ОТУ.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що українські війська продовжують відвойовувати позиції у Вовчанську. Своєю чергою російська армія наступає під Кремінною, Торецьком, Покровськом та просунулась у Вугледарі.

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