Окупанти у Запоріжжі атакували кілька об’єктів інфраструктури: спалахнула пожежа

Під час ворожого обстрілу постраждав чоловік.

Російські війська обстріляли Запоріжжя ввечері 27 січня і поцілили в кілька об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Російська гниль знову обстріляла Запоріжжя. За попередньою інформацією, рашисти атакували кілька об’єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа", – йдеться в заяві посадовця.

Наразі відомо, що постраждав чоловік, якого забрали до лікарні.

На місцях працюють відповідні служби. Інформація щодо атаки уточнюється.

Нагадаємо, ввечері 27 січня після оголошеної повітряної тривоги у Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи. Близько 21:00 Куртєв повідомив, що ворог атакує Запоріжжя.

Нагадаємо, що окупанти і в ніч проти 26 січня атакували ракетами з комплексу С-300 об’єкт критичної інфраструктури в Запорізькому районі. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.

Зауважимо, щодо загрози наступу ворога на Запорізькому напрямку, то в Силах оборони України повідомили, що ворог наразі не створив необхідного для цього ударного угруповання.

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