Окупанти у Запорізькій області випадково збили власний вертоліт (фото)

Окупанти випадково ліквідували власний вертоліт, який сплутали з ворожою ціллю.

Російські окупанти випадково збили власний вертоліт Ка-52 "Алігатор" у Запорізькій області.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що інцидент стався на початку грудня.

Російський ЗРПК "Панцир-С1" виявив у нічному небі об'єкт і ухвалив рішення про його "приземлення". Ціль була успішно ліквідована, але пізніше виявилося, що гелікоптер був російським Ка-52 "Алігатор". Окупанти кажуть, що екіпаж нібито вижив.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що ПВК "Вагнера", яку контролює наближений до Путіна російський олігарх Євген Пригожин, перебільшує свої здобутки на Донбасі, щоб посилити свій вплив на кремлівський режим.

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