Окупанти укріплюють оборону Кримського мосту: експерт пояснив, чи вбереже це від нових атак

Кримський міст додатково огородили спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями – на випадок нових спроб теракту. Проте використання таких загороджень з моря – ідея – не нова.

Про це "Крим.Реалії" розповів керівник проєктів з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. Він пояснив, чи завадить така оборона повторним ударам по мосту.

"В принципі, ідея з їхньої точки зору правильна: це старий традиційний метод боротьби з торпедами, підводними човнами. Це вдвічі ускладнює завдання, але не робить його нереалізованим. На удар потрібно вдвічі більше засобів ураження. Грубо кажучи, перший морський дрон має прорвати бонову огорожу, а другий має увійти до цього проходу. Це підтверджують атаки на Севастопольську морську базу: після масштабної атаки восени минулого року росіяни перекрили там все Вони втекли до Севастопольської бухти з вузьким входом і поставили там ще дві лінії бонових огорож. У Південній бухті і не лише позакривали боновими огорожами всі місця стоянки, але українські військові все одно їх проривають. Це складніше, але "працювати» можливо", – пояснив Лакійчук.

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