Окупанти укріплюють позиції на території самої Росії поблизу українського кордону - Генштаб

На Сіверському напрямку окупанти здійснюють повітряну розвідку з безпілотників.

Росіяни намагаються уточнити розташування українських військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти також облаштовують свої позиції на території самої Росії уздовж держкордону України.

"На Сіверському напрямку, з метою уточнення положення наших підрозділів, противник здійснює повітряну розвідку із застосуванням БпЛА, продовжує інженерне обладнання позицій на території російської федерації уздовж державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, російські окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні. Вони обстрілюють місцевість вздовж лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

У Харкові попри обстріли розбирають завали у зруйнованих багатоповерхівках

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