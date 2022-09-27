Окупанти уночі двічі обстріляли Миколаїв та завдали удару по Запоріжжю

Внаслідок обстрілу росіян пошкоджено цивільну інфраструктуру у прифронтових містах.
У ніч проти 27 вересня російські окупанти обстріляли два міста на півдні України.
Як повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ворог двічі потужно обстріляв місто.
“Маємо влучання у різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу”, - йдеться у повідомленні.
Більше інформації про наслідки обстрілів мер Миколаєва пообіцяв повідомити через декілька годин.
Тим часом він закликав мешканців міста бути максимально обережними та не публікувати в соцмережах адреси "прильотів".
Над ранок голова Запорізької ОВА Олександр Старух також повідомив про обстріли обласного центру.
“Ракети поцілили в об’єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються”, - написав він.
Очевидці в соцмережах повідомляють, що в Запоріжжі було чутно щонайменше 10 вибухів. Над містом піднялися клуби диму.
Нагадаємо, російські окупанти ввечері, 26 вересня, обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ракетою Х-59 поцілили по аеропорту.
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