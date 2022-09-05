Окупанти "Ураганами" знову накрили Дніпропетровщину: є загиблі й поранені

Окупанти 5 вересня двічі обстріляли з “Ураганів” Криворізький район на Дніпропетровщині.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Як стало відомо, внаслідок ворожої атаки в Апостоловому загинула літня жінка. Ще троє людей, попередньо, зазнали поранень - вони у лікарні в тяжкому стані.

“У місті понівечений газовід - сталася пожежа. Полум’я вогнеборці уже приборкали. В Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства”, - розповів Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що в Маріуполі набирає обертів спротив, жителі невдоволені окупаційною владою.

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