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Окупанти "Ураганами" знову накрили Дніпропетровщину: є загиблі й поранені

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Окупанти "Ураганами" знову накрили Дніпропетровщину: є загиблі й поранені

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Російські окупанти вдень 5 вересня двічі обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині.

Окупанти 5 вересня двічі обстріляли з “Ураганів” Криворізький район на Дніпропетровщині.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Як стало відомо, внаслідок ворожої атаки в Апостоловому загинула літня жінка. Ще троє людей, попередньо, зазнали поранень - вони у лікарні в тяжкому стані.

“У місті понівечений газовід - сталася пожежа. Полум’я вогнеборці уже приборкали. В Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства”, - розповів Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що в Маріуполі набирає обертів спротив, жителі невдоволені окупаційною владою.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1609
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