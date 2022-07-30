Окупанти ускладнюють евакуацію з Мелітополя: запроваджують "перепустки" для виїзду через Василівку

Станом на ранок 30 липня у Василівці в черзі на виїзд стоять понад 800 машин.

Від понеділка, 1 серпня, аби виїхати з тимчасово захопленої території, зокрема Мелітополя, українцям потрібно буде отримати в окупаційній комендатурі спеціальну перепустку.

Про це під час національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає "Укрінформ".

"Від вчорашнього дня вони почали інформувати, що від понеділка для виїзду з території тимчасово окупованої, в комендатурі треба буде брати якісь спеціальні перепустки. Вони намагаються ускладнити виїзд з території", - сказав мер.

За його словами, станом на ранок 30 липня, у Василівці в черзі на виїзд стоять понад 800 машин і понад 4000 людей.

Федоров також додав, що загарбники змінили тактику: якщо раніше вони випускали машини від 17:00, то зараз – випускають зранку. При цьому кількість авто, яким дозволяють виїхати до Запоріжжя, залишилась незмінною – 200-300 на добу.

Мер зазначив що два дні тому росіяни почали робити копії всіх паспортів людей, які виїздять.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти готуються до псевдореферендуму і погрожують патріотам депортацією.

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