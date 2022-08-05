Окупанти утримують військові підрозділи: в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Росією

Військова обстановка на Волинському та Поліському напрямках залишається без змін.
Російські окупанти на Волинському та Поліському напрямках військової обстановки не змінили.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Як стало відомо, на Сіверському напрямку окупанти утримують в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Проводять інженерне обладнання позицій та встановлення систем відеоспостереження.
“Із артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст і Грем’яч на Чернігівщині та Старікове Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що ЗСУ тримають під вогневим контролем будь-які переправи окупантів на Херсонщині.
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