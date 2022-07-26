Окупанти утримують у колонії на Луганщині російських військових-відмовників воювати в Україні – ЗМІ

Два російські онлайнмедіа встановили російських 17 імен військових, яких після відмови брати участь у війні проти України, окупанти запроторили до колонії в селищі Красний Луч Луганської області.

Загалом у цій колонії можуть утримуватися 133 російські військові.

Про це пишуть The Insider та Meduza.

"У фактичному ув’язненні на примусових роботах та під обстрілом ЗСУ перебувають щонайменше 17 осіб – це лише ті, чиї імена вдалося з'ясувати", – йдеться в матеріалі The Insider.

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За інформацією видання, найстаршому утримуваному – 33 роки, більшості – 20-26 років. Загалом у колонії можуть перебувати 133 особи.

Цих російських військових намагаються визволити батьки, які приїхали до Луганської області домагатися звільнення та пояснень – на яких підставах утримуються відмовники.

За інформацією видання Meduza, яке посилається на видання "Верстка", батьки деяких з відмовників брати участь у війні проти України, розповіли, що їхніх дітей перевезли з міста Брянка.

Окрім того, за словами батьків, що до таких російських військових застосовують як психологічне, так і фізичне насильство. Рідні окупантів також бояться, що системи HIMARS могли завдати удару по їдальні, де годують утримуваних.

За словами батьків, у російському Міноборони все це заперечують.

Нагадаємо, за даними військового експерта Олега Жданова, у Росії кількість військових, які відмовляються їхати воювати в Україну, перевищує кількість тих, хто погоджується.

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