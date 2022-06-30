Окупанти утримують військові підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей - Генштаб

Окупанти утримують військові підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей - Генштаб

Російські окупанти продовжують утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Окупанти продовжують гатити з артилерії по нашим позиціям.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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“Ворог здійснив артилерійські обстріли наших позицій. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі села Кисла Дубина. Також відзначається розгортання комплексів радіоелектронної боротьби неподалік населеного пункту Олешня Курської області”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що біля острова Зміїний ЗСУ збили російський вертоліт, він впав у море.

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