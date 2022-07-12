Окупанти утримують зайняті рубежі: в Генштабі розповіли, що відбувається на півдні України

Російські окупанти на Південнобузькому напрямку основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів.

Росіяни активізували ведення повітряної розвідки.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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“Окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони населених пунктів Олександрівка, Нова Зоря, Осокорівка, Велика Костромка, Мурахівка, Любомирівка, Поляна, Партизанське, Благодатне, Калинівка, Тернівка та Прибузьке. Корабельне угруповання противника продовжує блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує шість носіїв високоточної зброї”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині майже тиждень шукають зниклого 6-річного хлопчика.

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