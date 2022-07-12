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Окупанти утримують зайняті рубежі: в Генштабі розповіли, що відбувається на півдні України

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Окупанти утримують зайняті рубежі: в Генштабі розповіли, що відбувається на півдні України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти на Південнобузькому напрямку основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів.

Росіяни активізували ведення повітряної розвідки.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони населених пунктів Олександрівка, Нова Зоря, Осокорівка, Велика Костромка, Мурахівка, Любомирівка, Поляна, Партизанське, Благодатне, Калинівка, Тернівка та Прибузьке. Корабельне угруповання противника продовжує блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує шість носіїв високоточної зброї”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині майже тиждень шукають зниклого 6-річного хлопчика.

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