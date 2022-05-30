Окупанти увійшли на околиці Сєвєродонецька, є загиблі і поранені мирні мешканці - Гайдай

Російські окупанти увійшли на околиці Сєвєродонецька, вбито двох містян, п’ятьох поранено. Це стосується північно-східних та південно-східних околиць міста.

Наразі тривають важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни. Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п'ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях Донеччини", - зазначив він.

Гайдай також додав, що за 29 травня в Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Водночас, як наголосив очільник області, за минулу добу було відбито чотирнадцять атак ворога, знищено дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та десять ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та три БпЛА типу "Куб".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 96-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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