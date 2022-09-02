Окупанти уже не можуть підтягувати свої резерви на Херсонщину: Сили оборони - про успіх ЗСУ на півдні 

Російські військові не можуть перекидати на окуповані території Херсонської області свої резерви через знищену логістику.

В Херсонській області залишаються деякі транспортні шляхи, які росіяни можуть використати гіпотетично, але всі вони перебувають під вогневим контролем українських сил.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, на півдні Збройні сили України постійно знищують ворожі склади з боєприпасами та понтонні переправи, через що вони не можуть підтягувати резерви на окуповану Херсонщину.

"Ми продовжуємо позиційні бої, нищимо ворога в сенсі його логістики. Його здатності, потужності. Летять в повітря склади з боєприпасами. Зриваються понтонні переправи. Це означає, що логістика і транспортне сполучення ворога підірване настільки, що підтягувати резерви вони не можуть. Ще залишаються деякі шляхи транспортні, які вони гіпотетично могли б використати, але і вони під нашим вогневим контролем", – сказала вона.

Як повідомляли раніше у пресслужбі ОК "Південь", ситуація на південному фронті залишається стабільно складною, але цілком контрольованою ЗСУ. Тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Тим часом противник продовжує повітряну розвідку, використовуючи як безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівню, так і розвідувально-ударні.

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