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Окупанти в Авдіївці вже втратили понад 60 танків та дві сотні одиниць особового складу - аналітик

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти в Авдіївці вже втратили понад 60 танків та дві сотні одиниць особового складу - аналітик

Російський танкт / фото ілюстративне / Фото: Національна гвардія України

Росіяни потрапили під вогонь артилерії та ПТУР, через що були відкинуті назад.

Російські окупанти під час спроб відновити наступ під Авдіївкою втратили понад 60 танків та БТР.

Про це з посиланням на військового аналітика Юліана Ріпке пише російський BILD.

За його словами, російські окупанти перейшли у наступ, спробувавши зайняти місто. Для цього вони залучили понад 100 одиниць техніки, зокрема: танки, БТР, БМП, вантажівки. Росіяни потрапили під вогонь артилерії та ПТУР, через що були відкинуті назад.

За оцінкою аналітика, вбито понад 200 російських солдатів, втрачено понад 60 танків і БТР.

“План російських військ полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити селища Північне, Степне та Бердичі. ЗСУ змогли зупинити наступаючих під Північним і на залізничній лінії в Степовому. За даними Рєпке, незважаючи на втрати, ЗС РФ не має наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку, місто може повторити долю Бахмута”, - пише BILD.

Нагадаємо, що Сили оборони України відбили основну атаку ворога на Авдіївському напрямку, яка відбувалася 4-5 днів тому.

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Дата публікації
Перегляди
881
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