Окупанти в Авдіївці вже втратили понад 60 танків та дві сотні одиниць особового складу - аналітик

Росіяни потрапили під вогонь артилерії та ПТУР, через що були відкинуті назад.

Російські окупанти під час спроб відновити наступ під Авдіївкою втратили понад 60 танків та БТР.

Про це з посиланням на військового аналітика Юліана Ріпке пише російський BILD.

За його словами, російські окупанти перейшли у наступ, спробувавши зайняти місто. Для цього вони залучили понад 100 одиниць техніки, зокрема: танки, БТР, БМП, вантажівки. Росіяни потрапили під вогонь артилерії та ПТУР, через що були відкинуті назад.

За оцінкою аналітика, вбито понад 200 російських солдатів, втрачено понад 60 танків і БТР.

“План російських військ полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити селища Північне, Степне та Бердичі. ЗСУ змогли зупинити наступаючих під Північним і на залізничній лінії в Степовому. За даними Рєпке, незважаючи на втрати, ЗС РФ не має наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку, місто може повторити долю Бахмута”, - пише BILD.

Нагадаємо, що Сили оборони України відбили основну атаку ворога на Авдіївському напрямку, яка відбувалася 4-5 днів тому.

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