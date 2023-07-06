Окупанти в Бахмуті фактично перебувають у пастці – Міноборони

"Найгарячіше" зараз – на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Українські Сили оборони поступово просуваються на сході, а росіяни у Бахмуті фактично опинилися у пастці.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Вона уточнює, що "найгарячіше" зараз – на сході, на Лиманському і Бахмутському напрямках.

"Зараз йде активна боротьба з двох сторін, хто на себе перебере ініціативу", – каже Маляр.

За її словами, у самому Бахмуті ворог фактично перебуває у пастці. Окупанти контролюють більшу частину міста, але не можуть пересуватися по Бахмуту, бо наші ЗСУ не дають цього зробити.

"І фактично вийти не можуть, бо цього теж не дають зробити ЗСУ", – зазначає заступниця міністра оборони.

Проте здавати місто окупанти не збираються, вони перекидають туди резерви і використовують "загороджувальні загони", стріляючи по тих, хто відступає.

Щодо ситуації флангах на Бахмутському напрямку – Маляр каже, що говорити про просування поки зарано, адже до закріплення на позиціях обстановка може щогодини змінюватись.

Раніше Ганна Маляр заявила, що ЗСУ просуваються в умовах переваги ворога в озброєнні.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Раніше в Інститут вивчення війни (ISW) повідомляли, що ЗСУ вдалося закріпитись на нових позиціях поблизу Бахмута.

Своєю чергою так звані "воєнкори" ворога влаштували істерику через успіхи ЗСУ біля Кліщіївки поблизу Бахмута. Офіційно Генштаб ЗСУ про визволення села ще не повідомляв.

Також сьогодні стало відомо, що росіяни перекидають на Бахмутський напрямок танки, адже піхота не справляється.

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