Окупанти в Бахмуті наближаються до кульмінації, як під Херсоном: ISW оцінило можливості росіян

Російські сили в районі Бахмута значно виснажені і наближаються до кульмінації, як це сталося у Херсоні у серпні цього року.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) 27 грудня.

"Російські війська в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як це зробили російські війська в Херсоні в серпні 2022 року. Бойові втрати росіян, ймовірно, змушують російських військових у районі Бахмута використовувати штурмові групи розміром у одиницю", - йдеться в повідомленні.

В ISW нагадують, що заяву речника Східного угруповання ЗСУ, полковника Сергія Череватого про те, що російські війська в районі Бахмута більше не діють у вигляді ротно-батальйонних тактичних груп, а діють невеликими групами з 10-15 осіб (загонами).

Американські аналітики зауважують, що окупаційні війська так само деградували від ротних і батальйонних тактичних груп до окремих груп, як і російські підрозділи в Херсонській області помітно деградували в серпні 2022 року. Тоді в ISW оцінювали, що це вказувало на кульмінацію російського наступу у регіоні, оскільки сухопутні сили РФ були настільки деградовані, що більше не могли керувати підрозділами в ешелонах, достатніх для досягнення значних успіхів.

"Швидкість просування російських військ у районі Бахмута нещодавно сповільнилася на тлі обмежень, які зростають, в особовому складі та боєприпасах, що, ймовірно, не дозволить їм підтримувати високі темпи наступальних операцій у цьому районі в найближчій перспективі. Повідомлення про використання російськими військовими невеликих груп, ймовірно, є результатом тривалої виснажливої ​​війни та вказує на деградацію більших доктринальних формувань вище рівня взводу", - констатували в ISW.

Що відбувається в Бахмуті

Колишній начальник поліції Києва, який нині воює у Національній гвардії Андрій Крищенко пояснив, що Бахмут стратегічно важливий для Росії, адже там перетин доріг, висоти за містом, які для них важливі.

Окупанти намагаються наступати на Бахмут, щоб покращити своє тактичне положення - розрізати наш фронт. Але їм це не вдається, своїми життями українські воїни стримують навалу.

Західні аналітики вважають, що Бахмут має для Росії велике політичне значення, адже окупанти вже 5 місяців штурмують це місто, знищуючи його. Проте щодо військового значення, тут виникає багато сумнівів, адже ЗСУ могли б встигнути підготувати вигідніші позиції.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, пілот-інструктор Роман Світан каже, що під Бахмут російські війська кинули основні свої сили і засоби для наступальних дій, проте потрапили там у капкан. У районі міста дуже добре облаштована українська оборона, тому ЗСУ його не залишать.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, всі спроби ворога оточити Бахмут виявилися марними. Втім, попри всі провали, керівництво окупантів все ще ставить перед своїми військами завдання виходу на адміністративні кордони Донецької області до кінця 2022 року.

Президент Володимир Зеленський 26 грудня зауважив, що Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі потребують зараз максимуму сил і концентрації. За словами президента, ситуація там "важка і болісна".

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