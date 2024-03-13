Окупанти в Бєлгородській області підготувалися до воєнних дій: добровольці розповіли про укріплення

Російські окупанти в Бєлгородській області підготувалися до воєнних дій. Вони створили там додаткові укріплення, вирили окопи та траншеї.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив доброволець легіону “Свобода Росії” Олексій Барановський.

“У Бєлгородській області вони справді краще підготувалися: там з'явилися додаткові укріплення, нарили вони різних окопів, траншеї після наших попередніх візитів до Білгородської області. А Курська в цьому відношенні звичайно була досить таким наївним регіоном. Це справді вперше гості в нашій особі відвідують Курську область До цього були в Білгородській і в Брянській, Курська - це прем'єра, і для нас це складається цілком собі вдало”, - розповів Олексій Барановський.

За його словами, зараз нестабільно поширюється присутність добровольців і на сусідні населені пункти.

“І не тільки в Курській області, а й у Білгородській області теж... швидше за все можна вже говорити про п’ять населених пунктів, де відбуваються бойові зіткнення між добровольчою армією та путінськими військами”, - наголосив Барановський.

Нагадаємо, що російські добровольці мають намір зрештою “піти на Москву” та звільнити РФ від Володимира Путіна.

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