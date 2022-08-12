Окупанти в Білорусі провели перевірку готовності системи бойового управління - Генштаб

Окупанти на Волинському та Поліському напрямках суттєво обстановки не змінили.

На території Білорусі військові провели перевірку готовності системи бойового управління та оповіщення збройних сил до застосування.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як зазначається, на Сіверському напрямку окупанти продовжують утримувати підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Росіяни обстріляли з артилерії райони Олександрівки Чернігівської області та Юр’євого, Білопілля, Атинського і Яструбиного на Сумщині.

Триває ротація підрозділів збройних сил РФ, що виконують завдання у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

“На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка, Шестакове, Старий Салтів, Мосьпанове, Кутузівка, Лісне, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль. Противник задіяв штурмову та армійську авіацію для ударів поблизу Верхнього Салтова, Ртищівки, Українки та Байрака”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували ватажка "ДНР" Крикуленка, який був засновником "руської весни-2014" у Горлівці.

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