Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти в червні можуть втратити рекордну кількість засобів ППО та артилерії - експерт

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1865
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти в червні можуть втратити рекордну кількість засобів ППО та артилерії - експерт

Окупанти дедалі більше втрачають техніки та засобів ППО / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Експерт вважає, що зачистка цих двох компонентів є найважливішою у війні.

Червень стане пекельним місяцем для російських окупантів. Рекорд може бути досягнутий не тільки за кількістю знищеної російської артилерії, а й засобів ППО.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

“Є у мене стійка впевненість у тому, що червень може стати рекордним не лише за кількістю знищеної російської артилерії, а й засобів ППО. Зачистка цих двох компонент є найважливішою, з урахуванням перспективи залучення основних сил СОУ”, - розповів Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що окупанти посилюють терор на Запоріжжі – мешканцям Василівки заборонили пересуватися містом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1865
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація