Окупанти в червні можуть втратити рекордну кількість засобів ППО та артилерії - експерт

Експерт вважає, що зачистка цих двох компонентів є найважливішою у війні.

Червень стане пекельним місяцем для російських окупантів. Рекорд може бути досягнутий не тільки за кількістю знищеної російської артилерії, а й засобів ППО.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

“Є у мене стійка впевненість у тому, що червень може стати рекордним не лише за кількістю знищеної російської артилерії, а й засобів ППО. Зачистка цих двох компонент є найважливішою, з урахуванням перспективи залучення основних сил СОУ”, - розповів Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що окупанти посилюють терор на Запоріжжі – мешканцям Василівки заборонили пересуватися містом.

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