Окупанти в Чорному морі збільшили кількість носіїв крилатих ракет - ОК "Південь"

Російські окупанти тримають в Чорному морі 10 кораблів та катерів, а також підводний човен, які можуть переносити ракети типу “Калібр”.

Окупанти в Чорному морі збільшили кількість носіїв крилатих ракет. Загалом там перебувають 10 кораблів та катерів, а також підводний човен.

Про це повідомили в пресслужбі Оперативного командування "Південь".

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Як зазначається, росіяни збільшили в Чорному морі кількість носіїв крилатих ракет - наразі їх три, зокрема - один підводний. До залпу готові приблизно два десятки ракет типу “Калібр”.

“Загальний склад корабельного угрупповання ворога наличує 10 кораблів та катерів, які продовжують маневрувати у ракетобезпечному районі, вздовж південно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму”, - розповіли в Оперативному командуванні "Південь".

Що відомо про масований обстріл України

Російські окупанти 15 листопада масовано обстріляли територію України. Вибухи чули в багатьох містах нашої держави. Саме в цей час тривало засідання саміту G20.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Зокрема, в Києві зафіксовані влучання за трьома адресами столиці. Після чого в низці областей вимкнули світло.

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