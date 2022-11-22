Окупанти в Херсоні спалювали трупи своїх військових на сміттєзвалищі – The Guardian

Жителі Херсона вважають, що росіяни знищували тіла своїх солдатів, загиблих під час важких боїв влітку.

Російські окупанти, ймовірно, спалювали тіла своїх загиблих солдатів на сміттєзвалищі в Херсоні.

Про це пише британське видання The Guardian з посиланням на місцевих жителів.

Місце, яке колись було звичайним сміттєзвалищем, влітку стало забороненою територією і було жорстко відгороджено військами загарбників від цікавих очей.

Кілька мешканців і робітників повідомили Guardian, що причиною такої секретності було те, що окупанти мали там жахливу мету: збирали тіла своїх полеглих побратимів, а потім спалювали їх.

Мешканці повідомляють, що бачили відкриті російські вантажівки, які прибули на місце з чорними мішками. Ці мішки потім підпалювали, наповнивши повітря великою хмарою диму та запахом горілого м’яса. Жителі Херсона вважають, що росіяни знищували тіла своїх солдатів, загиблих під час важких боїв влітку.

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Спроби України відбити Херсон активізувалися наприкінці червня. Саме тоді довгоочікувані американські HIMARS нарешті дісталися до лінії фронту. ЗСУ вдало використовували їх, щоб пошкодити мости через Дніпро, знищити склади російських боєприпасів і завдати ударів по артилерії та силам противника.

Приблизно в цей час росіяни знайшли нове призначення для смітника.

Що кажуть місцеві

Guardian відвідав сміттєзвалище та поспілкувався з працівниками полігону, а також з кількома мешканцями міста. Крім того, журналісти знайшли на звалищі російську форму та шоломи.

"Кожного разу, коли наша армія там обстрілювала росіян, вони вивозили останки на полігон і спалювали їх", — розповідає херсонка Ірина.

Росіяни пригнали "Камаз", наповнений сміттям і трупами, разом і розвантажили", — сказав сміттєзбірник із Херсона, який побажав залишитися неназваним. "Ви думаєте, хтось збирався їх поховати? Вони їх скинули, а потім висипали сміття, і все". Чоловік не бачив, чи належали тіла солдатам чи цивільним.

45-річна Світлана Вікторівна, яка разом із чоловіком Олександром роками возить на своїй вантажівці сміття на сміттєзвалище, розповіла, що на в’їзді до нього окупанти встановили російський блокпост.

"Нас не підпускали до місця звалища, де спалювали тіла", – каже вона. "Одного разу ми з чоловіком приїхали не в той час. Ми приїхали сюди, поки вони робили свою "справу", тому вони сильно вдарили мого чоловіка дубиною по обличчю".

Працівники сміттєзвалища розповіли, що росіяни вибрали територію на найізольованішій стороні звалища. З міркувань безпеки відвідування неможливе. Водій вантажівки, який працює на полігоні, сказав, що не виключає, що росіяни могли замінувати територію або залишити нерозірвані пристрої.

Мешканці житлового будинку, розташованого поруч, розповіли, що коли росіяни починали палити, піднімалася велика хмара диму і було чути запах горілого м'яса.

"Було страшно, тому що пахло паленим волоссям, і знаєте, ще пахло як у стоматолога, коли тобі свердлять зуб перед тим, як поставити пломбу. І дим був такий густий, що сусідньої будівлі не було видно", — зазначає 60-річна жителька будинку.

Українська влада поки не прокоментувала цю інформацію.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада.

13 листопада в Херсоні відновили роботу українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція. Правоохоронці проводять у місті стабілізаційні заходи.

У місті після деокупації виявили чотири катівні, де росіяни незаконно утримували людей і жорстоко з них знущались.

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