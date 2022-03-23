Окупанти в Херсоні викрали голову Євразійської театральної асоціації

Олександр Книга – гендиректор Херсонського облмуздрамтеатру.

Російські бойовики викрали гендиректора Херсонського облмуздрамтеатру, президента міжнародного театрального фестивалю "Мельпомена Таврії", голову Євразійської театральної асоціації Олександра Книгу, повідомив Олешковський міський голова Євген Рищук.

«Десь півгодини тому було заарештовано Олександра Книгу, директора нашого драматичного херсонського театру», – сказав Рищук.

Як зазначив Рищук, Олександр Книга – мешканець Олешок, російські агресори вивезли його у невідомому напрямку.

За словами Рищука, російські агресори викрадають все більше людей. Міський голова також наголосив, що якщо заберуть і його, то паніки не має бути у місті, бо всі служби працюють, все відпрацьовано.

Нагадаємо, у Каховці Херсонської області окупанти викрали 23-річного чоловіка. Де нині він і у якому стан перебуває, невідомо.

Про це повідомляє пресслужба Каховської міської територіальної громади.

Відомо, що окупанти викрали хлопця 22 березня поблизу одного з місцевих магазинів близько 13 години.

"Військовими РФ було викрадено каховчанина Прусаєва Ігоря Олександровича 1999 року народження. Наразі місцеперебування Прусаєва Ігоря невідоме", - йдеться у повідомленні.