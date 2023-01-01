Окупанти в Криму активізували мобілізацію місцевих жителів - Генштаб

Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у війні.

У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи з мобілізації до російської армії.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у неділю, 1 січня.

“Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше окупанти розгорнули агітаційну кампанію в анексованому Криму щодо вступу на військову службу за контрактом.

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