Окупанти в Криму будують міцну оборону: партизанський рух зробив фото

Оборонні лінії добре охороняються окупатами та мають дві стійки з караулом.

Російські окупанти продовжують підготування до оборони тимчасово захопленого Крима. Вони будують оборонні споруди поряд з Феодосією в бік Керчі.

Про це повідомляє партизанський рух “АТЕШ”.

Як зазначається, російські окупанти будуть оборонні споруди поряд з Феодосією по трасі Е97 в бік Керчі.

“З південного боку дороги розміщена лінія зубів дракона, вона зміцнюється, окупанти там копають окопи. З північного боку оборона ділиться на дві лінії: перша складається з одних окопів; друга, яка розміщена через 5 км у бік Керчі, складається з окопів, зубів дракона, протитанкових їжаків, а також колючого дроту”, - розповіли представники руху.

Окупанти будують оборону

Там також додали, що самі лінії добре охороняються окупатами та мають дві стійки з караулом.

“Оборону вони тримати збираються міцно, тільки є один нюанс - усі оборонні споруди спрямовані у бік Керчі. Вони настільки не впевнені у своїх силах, що готуються до нападу навіть звідти”, - зазначили в партизанському руху.

Нагадаємо, що спецпризначенці ГУР висадились у Криму і завдали удару по окупантах.

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