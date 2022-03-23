Окупанти в Криму хочуть "націоналізувати" нерухомість тих, хто підтримує Україну у війні з РФ

Окупанти в Криму хочуть "націоналізувати" нерухомість тих, хто підтримує Україну у війні з РФ

"Націоналізація" стосуватиметься, зокрема, власників кримських готелів.

Окупаційна "влада" Криму вирішила "націоналізувати" нерухомість жителів півострова, які підтримують Україну у війні з Росією.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Щодо тих, хто веде таку роботу – вважаємо, що нині це зрада відкритим текстом. Звичайно, 100% такі рішення ухвалимо, з колегами з ФСБ ми всю ситуацію вивіряємо по всіх персонажах", – сказав так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов.

Щодо потенційних об'єктів, "які виявлені, ми обмеження запровадили, і вони нікуди від нас уже не підуть", додав Аксьонов.

Він також сказав, що всі рішення "будуть ухвалені найближчим часом", не уточнивши прізвища людей, нерухомість яких буде "націоналізована".

Водночас так званий "голова" окупаційного парламенту в Криму Володимир Константинов повідомив, що "націоналізація" стосуватиметься, зокрема, власників кримських готелів. Він також не уточнив прізвищ бізнесменів і назв готелів.

Нагадаємо, на Закарпатті націоналізують 29 російських вагонів-цистерн із транспортування паливно-мастильних матеріалів на 35 млн грн, що належать одному з підприємств Росії.