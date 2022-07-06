Окупанти в Криму вже 4 місяці проводять приховану мобілізацію і зараз стартувала нова фаза

Окупаційна "влада" Криму вже чотири місяці проводить приховану мобілізацію громадян України задля участі в повномасштабній війні у складі російської армії.

Окрім того, окупаційні адміністрації приховують реальні втрати, влаштовують таємні закриті поховання, а родичам забороняють поширювати будь-які подробиці загибелі їхніх рідних.

Про це постійна представниця президента україни в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева розповіла на брифінгу 6 липня.

"У квітні розпочалась призовна кампанія, а зараз, згідно з незаконним указом від 30 червня голови окупаційної адміністрації Криму Аксьонова, перейшли до нової фази мобілізації – це створення мобілізаційних кампаній, зокрема на регіональному рівні, завданням яких є проведення підготовки до мобілізації військових резервів, які в подальшому Російська Федерація планує застосовувати у війні проти України", – поінформувала Ташева.

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Вона наголосила, що призов і мобілізація громадян України до армії РФ – це грубе порушення норм гуманітарного права, зокрема, положень Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Представниця президента в Криму зауважила, що її відомство документує злочини Росії та передає відповідні дані до органів влади та правоохоронців.

За даними Ташевої, з відкритих джерел та з отриманої представництвом інформації відомо про 108 поховань російських військових на території окупованого Криму. З них 56, імовірно, мали українське громадянство.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти видають російські паспорти, які трансформуються у військові квитки на фронт, повідомили в міськраді.