Окупанти в Криму зміцнюють оборону: ставлять "зуби дракона" (фото)

Також було зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя.

Російські окупанти в тимчасово захопленому Криму намагаються зміцнити оборону. Вони будують оборонні лінії біля Феодосії. Там вже помітили так звані “зуби дракона”.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

"Після успішних атак українських сил по військових об'єктах в Криму і успіхах на полі бою окупанти приступили до спорудження нових фортифікацій на півострові. "АТЕШ" сформував групи, які їздять по всьому Криму і збирають інформацію про оборонні споруди. Ми зробимо все можливе для їхнього успішного прориву Силами оборони України", - наголосили представники руху.

Поблизу Феодосії вже помітили:

"Зуби дракона" (45.156696, 35.578420).

Укріплення та фортифікації з боку Батального (45.178972, 35.560656).

Центр національного опору (ЦНС) з посиланням на кримське підпілля додає, що також було зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя:

"Російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові".

Нагадаємо, що у Криму пролунав потужний вибух – окупанти заявили про роботу ППО.

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