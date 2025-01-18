Окупанти в Курській області обезголовили чотирьох українських військових - соцмережі

Офіційних коментарів з боку України щодо ймовірного обезголовлення захисників поки що не було.

В Курській області російські окупанти могли обезголовити щонайменше чотирьох українських військових, оприлюднивши відео з насадженими на палиці головами в своїх соцмережах.

Про це повідомив старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі.

"Проросійський Telegram-канал опублікував кілька відео, на яких видно двоє російських військових з обезголовленими головами чотирьох українських військових на піках. Він також опублікував відео жорстокого поводження з українськими військовополоненими та осквернення тіл. Один із людей на одному з відео (обличчя закриті) каже, що вони зі 155-ї окремої бригади морської піхоти", — написав він.

Російські окупанти опублікували відео з головами, насадженими на коли, стверджуючи, що це голови українських військових. Одне відео показує дві, інше — чотири голови. На одному з бійців є нашивка "ЧВК Вагнера". Крім того, є відео, де військовий відрубує голову загиблому.

Український журналіст Юрій Бутусов у своєму телеграм-каналі опублікував відео, на якому російські окупанти демонструють обезголовлені тіла, стверджуючи, що це українські військові. Він зауважив, що це відповідь на кадри, де українські військові, захоплені в полон, отримують допомогу і турботу, щоб потім бути обміняними.

Українська сторона поки не коментувала ці заяви про можливе обезголовлювання захисників.

Нагадаємо, у Курській області РФ російська армія повністю знищила село Дар'їне, не залишивши жодного вцілілого будинку під час спеціальної операції Сил оборони України.

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