Окупанти в Маріуполі мобілізували будівельників з Узбекистану – Генштаб

У громадян Узбекистану вилучили паспорти і приєднали до російських окупаційних військ.

Росіяни мобілізували до окупаційних військ громадян Узбекистану, які приїхали до окупованого Маріуполя як будівельники.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 22 липня.

"В підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану. Вказані особи прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт. Після прибуття в них вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ як добровольців", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, у Москві місцева влада почали вимагати від будівельних компаній надавати "добровольців" для участі у війні проти Україні. У протилежному випадку погрожують розірвати контракти. Одній компанії поставили мету - набрати 30 "добровольців" до кінця серпня 2023 року. "Цей крок, ймовірно, насамперед, стосуватиметься етнічних меншин із бідніших регіонів Росії, таких як Дагестан і країни Центральної Азії. Вони складають більшість будівельників Москви", - йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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