Окупанти в Маріуполі по новому маркують техніку та збільшують кількість військових (фото)

Було зафіксовано потужний рух вантажівок з БК в бік Бердянська.

В Маріупольському районі фіксують збільшення російських окупантів. Налічується плюс п’ять тисяч військових РФ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник мера міста Петро Андрющенко.

“Фіксуємо значне збільшення росіян на території Маріупольського району до плюс п’яти тисяч. Більшість на доукомплектування та злагодження. Знову Кавказ. Окрім того, Нікольський район продовжує оборонну мілітаризацію. По лінії Нікольське - Новогригор’ївка-Бойове з використанням Федорівського лісу. Потужний рух вантажівок з БК в бік Бердянська”, - розповів петро Андрющенко.

Окупанти по новому маркують техніку

За його словами, також зафіксовано використання нової позначки маркування військової техніки. Цього разу білий ромб.

Нагадаємо, що українські військові зайшли до Роботиного Запорізької області.

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