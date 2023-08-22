Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти в Маріуполі по новому маркують техніку та збільшують кількість військових (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
934
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти в Маріуполі по новому маркують техніку та збільшують кількість військових (фото)

Техніка окупантів в Маріуполі / Фото: соцмережі

Було зафіксовано потужний рух вантажівок з БК в бік Бердянська.

В Маріупольському районі фіксують збільшення російських окупантів. Налічується плюс п’ять тисяч військових РФ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник мера міста Петро Андрющенко.

“Фіксуємо значне збільшення росіян на території Маріупольського району до плюс п’яти тисяч. Більшість на доукомплектування та злагодження. Знову Кавказ. Окрім того, Нікольський район продовжує оборонну мілітаризацію. По лінії Нікольське - Новогригор’ївка-Бойове з використанням Федорівського лісу. Потужний рух вантажівок з БК в бік Бердянська”, - розповів петро Андрющенко.

Окупанти по новому маркують техніку / ©
Окупанти по новому маркують техніку

За його словами, також зафіксовано використання нової позначки маркування військової техніки. Цього разу білий ромб.

Нагадаємо, що українські військові зайшли до Роботиного Запорізької області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
934
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація