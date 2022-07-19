Окупанти в Маріуполі ухвалили “рішення” про позбавлення українців права на будь-яку нерухомість - Андрющенко

Окупаційна влада Маріуполя “своїм рішенням” позбавила громадян України будь-якої нерухомості в місті. Пов’язано це з тим, що українці не пройшли реєстрацію в органах так званої влади.

Окупанти в Маріуполі ухвалили “рішення” про позбавлення українців права на будь-яку нерухомість в місті, якщо не було пройдено реєстрацію в фіктивних окупаційних установах.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

“Від сьогодні всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість в Маріуполі за рішенням окупаційної влади. Якщо не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде “націоналізація” вцілілого і піде розселення по ордерах. Тобто було наше, стало чиясь”, - розповів Петро Андрющенко.

Окремо він також попередив маріупольців, які будуть заселятися до чужих квартир - рішення окупантів не має жодного законного права.

“Тому, якщо вже вселились - подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом”, - додав радник міського голови.

Нагадаємо, що росіяни посилили терор мирного населення Херсонської області.

Читайте також: