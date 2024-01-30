Окупанти в Маріуполі видали план реконструкції “набережної”: який вигляд має “пляж мрії” рашистів (фото)

В окупованому Маріуполі досі багато будинків аварійні — не мають опалення, електропостачання. Але замість того, щоб відновити житло для маріупольців, окупанти вирішили видати план “реконструкції” набережної.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У місцевих пабліках з’явилася візуалізація ідей загарбників. Згідно з нею, на пляжі не передбачені лавки та навіси від сонця. Крім того, на зображеннях немає зелених насаджень. До того ж псевдоархітектори пропонують зробити бетонну огорожу між пляжем та залізничною колією.

Маріупольці проєкт реконструкції не оцінили:

“Навіть візуалізація не блищить ніякою цікавою концепцією”

“А людей вони запитали: чи потрібні їм ці бетонні огорожі та доріжки. Я хочу відпочивати не на бетоні, а на піску. Люди для них — бидло, яке має жити за їхніми хотівками. Два роки живемо без опалення, у смітті, у розрусі, зате засмагатимемо на бетонному пірсі…”

“У архітектора явно фантазії мало”

“Якась страшна візуалізація”

Фото: Telegram Маріупольської міської ради

Фото: Telegram Маріупольської міської ради

Фото: Telegram Маріупольської міської ради

Нагадаємо, що в українському Маріуполі був проведений міжнародний конкурс ідей для архітекторів. Команди з різних країн запропонували свої проєкти. У 2021 році було обрано переможця.

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Згідно з проєктом, на пляжі мали створити ферми мідій, річковий порт, фуд-корт з морепродуктами. Залишити вагони по крайній залізничній гілці, як атмосферну невід’ємну частину цієї території використовувати їх як кафе, магазини, пункти прокату. На пляжі мали бути облаштовані комфортні та сучасні зони відпочинку, які б захищали від сонця та зелені зони. Але росіяни зруйнували усі плани.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі відновлення десятків будинків, про які рапортують окупанти, виявились “фасадними”.

Російські підрядники весною минулого року почали ремонт п’ятиповерхівки на проспекті Нахімова, 136. Після завершення робіт на стінах з’явилися тріщини, що край обурює місцевих мешканців.

Одна з мешканок, виходячи з під’їзду, спіткнулася через високі пороги та зламала руку. Жителі впевнені, що підрядники вкрали плитку, яку мали покласти.

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