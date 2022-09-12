Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти в Маріуполі відправляють на переробку українські шкільні підручники - Андрющенко

Дата публікації
Перегляди
850
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти в Маріуполі відправляють на переробку українські шкільні підручники - Андрющенко

Фото: pixabay.com

В окупованому Маріуполі росіяни завантажують в авто українські підручники та відправляють на переробку.

Окупанти в Маріуполі відправляють на переробку українські шкільні підручники.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко. 

За його словами, саме зараз росіяни “прощаються” з залишками української літератури. 

“Сьогодні по всіх школах в вантажівки забрали залишки українських підручників та транспортують їх в бік Новоазовська. За інформацією: все піде на переробку”, - наголосив Петро Андрющенко. 

Також він додав, що харчування в школах не буде. 

“Пільговим категоріям учнів 5-11 та учням 1-4 класу анонсовано замість шкільного харчування - пайок на місяць”, - підкреслив радник міського голови.

Нагадаємо, що в Ізюмі вперше розповіли про масштаби руйнувань, яких завдали росіяни.

Читайте також:

Інтерв'ю з бійцем, який один з першим дійшов до кордону з Росією

Інтерв'ю з бійцем, який один з першим дійшов до кордону з Росією

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
850
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація