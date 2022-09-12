Окупанти в Маріуполі відправляють на переробку українські шкільні підручники - Андрющенко

В окупованому Маріуполі росіяни завантажують в авто українські підручники та відправляють на переробку.

Окупанти в Маріуполі відправляють на переробку українські шкільні підручники.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, саме зараз росіяни “прощаються” з залишками української літератури.

“Сьогодні по всіх школах в вантажівки забрали залишки українських підручників та транспортують їх в бік Новоазовська. За інформацією: все піде на переробку”, - наголосив Петро Андрющенко.

Також він додав, що харчування в школах не буде.

“Пільговим категоріям учнів 5-11 та учням 1-4 класу анонсовано замість шкільного харчування - пайок на місяць”, - підкреслив радник міського голови.

Нагадаємо, що в Ізюмі вперше розповіли про масштаби руйнувань, яких завдали росіяни.

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