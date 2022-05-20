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Окупанти в Маріуполі за добу до фільтраційного табору вивезли 416 місцевих мешканців

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Окупанти в Маріуполі за добу до фільтраційного табору вивезли 416 місцевих мешканців

Фото: Associated Press

В Маріуполі російські окупанти за добу до фільтраційного табору в Безіменне доставили 416 місцевих мешканців - зокрема 46 дітей.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови  Маріуполя Петро Андрющенко.

“З села Безіменне після фільтрації депортовано до росії 512 людей. Місцепрямування з залізничного вокзалу у місті Таганрог на зараз встановлюємо.   Працюємо над шляхими повернення маріупольців додому через дружні країни”, - розповів Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що Резніков заінтригував заявою про спільний проєкт з Німеччиною щодо посилення української армії.

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