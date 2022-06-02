Окупанти в Маріуполі запровадили смертну кару: розстрілюють чиновників

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі загарбники запровадили смертну кару. Вони розстрілюють чиновників, а також утримують у в’язниці кілька десятків волонтерів.
Окупанти саджають до в'язниці або розстрілюють всіх, хто відмовився співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.
Про це міськрада Маріуполя повідомила в Мережі 2 червня.
За інформацією мера Вадима Бойченка, так званий суд "ДНР" засудив до 10 років ув'язнення голову одного з приазовських селищ.
Щонайменше одного держслужбовця загарбники стратили, розстрілявши його.
Водночас у в’язниці Оленівки окупанти утримують кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців і намагалися доставити продукти з водою до заблокованого міста.
На вирок так званого суду очікує українська суддя. Вона займалася розглядом справ, пов'язаних з сепаратизмом, які набули великого розголосу. Відомо, що окупанти катують суддю.
Нагадаємо, російські загарбники розграбовують Маріуполь, вивозячи морем металопрокат та зерно.
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