Окупанти в Маріуполі змушують місцевих розбирати завали меткомбінату: майже 10 людей підірвалися на міні

В українському Маріуполі, який тимчасово захоплений росіянами, на металургійному комбінаті ім. Ілліча на міні підірвались восьмеро цивільних осіб.

Це сталося під час розбирання завалів, куди окупанти зганяють місцевих людей.

Про це розповів радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

"Набрано людей на розбір завалів на території ММК ім. Ілліча. Фактично людей використовують як мінерів. За останній тиждень 8 цивільних під час таких робіт у середині заводу підірвалися на міні з різними ступенями ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Андрющенка, заробітну плату не сплачують, обіцяють взяти на роботу після "запуску заводу".

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти встановили захмарні ціни в магазинах (фото).

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