Окупанти в Маріуполі зносять цілий квартал: виселені жителі в розпачі (фото, відео)

Маріупольці створили відеоролик із закликом надати їм нове житло, бо досі винаймають вцілілі квартири або живуть у знайомих і родичів.

В окупованому Маріуполі росіяни зносять цілий квартал з пошкодженими обстрілами будинками. Водночас загарбники не поспішають надавати виселеним мешканцям квартир компенсаційне житло.

Про це повідомила легітимна Маріупольська міська рада.

Зокрема, вже не знають, як достукатися до "влади", жителі Лівобережного району Маріуполя. Всі їхні будинки увійшли до списків на знесення, а обіцяне компенсаційне житло загарбники надавати не поспішають, бо зайняті будівництвом під іпотеку.

Так, наразі окупанти продовжують зносити будинки в районі вулиць Азовстальської, Ломізова, бульвару Меотиди та Морського бульвару. Там уже повністю знищено 38 будівель. Йдеться і про житлові будинки, і про дитсадки та школу.

"Маріупольці випустили ролик із закликом надати їм нове житло, бо досі винаймають вцілілі квартири або живуть у знайомих і родичів. Проте у окупантів власні плани. Вони продовжують забудовувати місто іпотечним житлом для росіян, а ось місцевих жителів залишають на вулиці", – йдеться в заяві мерії.

В Маріуполі росіяни зносять цілий житловий квартал: мешканці записали відео

Руйнування в Маріуполі – окупаційна влада зносить пошкоджені будинки / Скриншот з відео

Руйнування в Маріуполі – окупаційна влада зносить пошкоджені будинки / Скриншот з відео

Там також навели приклад з житловим будинком на вулиці Купріна, 75. Багатоповерхівка постраждала під час російської блокади навесні 2022 року, але люди продовжували там жити, сподіваючись на обіцяний загарбниками ремонт.

Проте згодом російська адміністрація почала робити все, щоб виселити мешканців з їхніх квартир. Так, взимку їм відключили електроенергію та водопостачання. Але маріупольці продовжували боротися за своє житло: не залишали квартири та вивішували плакати з написами про допомогу.

Окупантів це не зупинило і вони домоглися виселення людей силою, а тепер зносять будинок.

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Окупанти в Маріуполі відмовляють жителям у ремонті знищених ударами будинків / Фото: Маріупольська міська рада

У міській раді наголосили, що під час блокади Маріуполя росіяни зруйнували 50% багатоповерхівок. Без житла залишилися 52 тис. сімей залишилися. За попередніми оцінками, за період окупації загарбники знесли сотні багатоповерхівок. І замість зведення нового житла для містян, окупанти будують будинки під іпотеку для росіян.

Нагадаємо, раніше в міськраді Маріуполя повідомляли, як російські окупанти вимагають від місцевих жителів платити за відсутнє опалення.

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