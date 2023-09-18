Окупанти в Мелітополі влаштували екоцид - руйнують річку Молочна: стало відомо, чого хочуть росіяни

Дії військових РФ можуть призвести до збільшення солоності води в Азовському морі.

Російські окупанти в тимчасово захопленому Мелітополі влаштовують екоцид. Військові РФ руйнують береги річки Молочна.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, російські окупанти планують використовувати води річки для наповнення зрошувальних каналів.

"Окупанти вчиняють екоцид поблизу Мелітополя - руйнують береги Молочної. Насправді - планують використати води річки Молочна для наповнення зрошувальних каналів. Таке рішення може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі і вплине на ґрунтові води", - наголосив Іван Федоров.

Він також додав, що росіяни вже завдали непоправної шкоди екології регіону, зокрема - засмітили аграрні землі мінами та оборонними спорудами, влаштували полігони на землях Приазовського нацпарку та спустошили зрошувальні канали, підірвавши Каховську ГЕС.

"Екоцид на тимчасово окупованих територіях - це ще один злочин, за який ерефія має відповідати перед всім світом", - підкреслив мер.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух.

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