Окупанти в школах на ТОТ навчають вчителів знаходити учнів, які підтримують Україну — ЦНС

Для цього вони проводять спеціальні семінари.

На тимчасово окупованих територіях росіяни організували семінар для вчителів, щоб навчити їх, як виявляти учнів, які можуть підтримувати Україну.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Окупанти цинічно назвали це "девіантною поведінкою". Вчителів навчили, куди звертатися при виявленні "нелояльних дітей" та як через них дізнаватися про погляди їхніх батьків.

Центр нацспротиву зазначає, що ворог намагається через дітей дізнатися про проукраїнські настрої, хоча більшість населення на тимчасово окупованих територіях підтримує Україну.

Нагадаємо, на ТОТ Херсонської області росіяни примушують дітей писати листи до окупантів у межах підготовки до нового навчального року. Ці листи будуть написані під контролем вчителів, і участь у цій акції є примусовою. Листи будуть передані російським військовим як "добровільна ініціатива" і висвітлюватимуться російськими пропагандистами.

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