Окупанти в Соледарі застосували нову тактику: експерт розкрив подробиці боїв за місто

Армія Росії штурмує Соледар Донецької області малими групами, в місті тривають бої, мета окупантів - створити умови для оточення Бахмута.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Після того, як промерз ґрунт, росіяни змогли використати техніку. За підтримки броні вони зайняли певні позиції, підійшли до Соледара, увійшли. Наші війська їх утримують на певних позиціях", - розповів військовий експерт.

За його словами, останнім часом росіяни трохи змінили тактику:

"Це пов'язано із заходом росіян у саме місто - техніка містом рухається дуже погано, це дуже добра ціль, тому вони перейшли до тактики малих груп, просуваються від будинку до будинку, від вулиці до вулиці. Здебільшого це ДРГ до 10 осіб, тобто відділення. Вони екіпіровані певними засобами ураження, переважно кулемети. У деяких випадках є і міномети 82-мм із собою, і ПТРК – переносні протитанкові комплекси".

Як зазначив Світан, такі дії окупантів були прогнозованими для ЗСУ.

"Наші війська посилені в районі Соледара силами спецоперацій, деякими батальйонами прикордонних військ, силами тероборони і основний удар на собі тримає одна з наших аеромобільних частин. Десантники ведуть бої у самому місті, намагаються стабілізувати ситуацію та відкинути росіян за межі міста", - повідомив він.

Військовий експерт пояснив, що окупанти не можуть захопити Бахмут вже кілька місяців, тому ухвалили правильне з військової точки зору рішення - обійти його з півдня та півночі.

"Тому й бачимо спробу руху росіян з півдня з району Курдюмівки у бік Часів Яру... І рух на Соледар – спроба обійти з півночі. Наше соледарське угруповання їх зупинило... Мета росіян - обійти Бахмут, постаратися відрізати з півдня трасу Бахмут-Костянтинівка, яка живить Бахмут, і з півночі спробують відрізати трасу Бахмут-Слов'янськ. Українські війська не дозволять їм це зробити. І на півдні в районі Курдюмівки, і на півночі в районі Соледара вони також будуть зупинені", - прогнозує Світан.

Нагадаємо, Соледар став новою мішенню армії Росії і найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку. Після місяців невдалих спроб взяти Бахмут, окупанти атакували Соледар великими силами, зайшли в місто, але ЗСУ зупинили їхнє просування.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що ПВК "Вагнер" кинула на штурм Соледара свої найкращі підрозділи - ветеранів з досвідом бойових дій у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що окупанти прагнуть взяти під контроль дві траси на Бахмутському напрямку.

"Якщо вони не будуть контролювати ці дві логістичні артерії, ніякої загрози Бахмуту бути не може... Але поки що окупанти, знаходячись в агломерації Бахмутське-Соледар, не мають контролю над містом і виходу до цих трас", - повідомив він.

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