Окупанти в Україні обстрілюють житлові квартали та багатоповерхівки: зведення від ОВА

Армія РФ продовжує обстрілювати житлові будинки в Україні. Окупанти гатили по багатоповерховим будинкам та житловим кварталам.

Про це йдеть в зведенні обласних військових адміністрацій.

Яка ситуація на Сумщині

Протягом дня, 12 березня, росіяни здійснили обстріли територій Білопільської громади. Було зафіксовано 18 прильотів з мінометів. На щастя, без наслідків.

Зранку росіяни били з мінометів по Шалигинській громаді − 16 прильотів.

Попередньо − без наслідків. Дані уточнюються.

Ситуація на Запоріжжі

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Ольгівське, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новоандріївка, Чарівне, Мала Токмачка, Малинівка, Степове, Кам'янське.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Ситуація на Харківщині

На Слобожанському напрямку протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Малі Проходи, Красне, Великий Бурлук та Бологівка.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районах населеного пункту Дворічна. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане і Чернещина. Без постраждалих.

Ситуація на Луганщині

Минулої доби росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви, Білогорівки та Серебрянського лісництва.

Ворог здійснив артилерійські обстріли районів Новоселівського, Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки.

Ситуація в області залишається напруженою.

Ситуація на Донеччині

Протягом доби ворог завдавав ударів із ЗРК “С-300”, авіації (тип ракети не встановлено), РСЗВ “Град”, артилерії, танків.

Обстріляні Авдіївка, Слов’янськ, Бахмут, с.Сєверне, с.Тоненьке, с.Карлівка, с.Ласточкине, с.Новоселівка перша, Костянтинівка, с.Торське та с.Зарічне Лиманської ТГ.

Протягом ночі — активні бойові дії по лінії оборони в Очеретинській громаді, особливо в районі сел Красногорівка, Веселе. Сьогодні зранку московити завдали ракетного авіаудару по громаді (влучання однієї ракети по околиці села Ласточкіно, другої ракети - по околиці села Красногорівка). Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

По області за минулу добу 7 поранених.

Ситуація на Миколаївщині

Сьогодні зранку відбувся артобстріл населеного пункту Куцурубської громади. Є руйнування житлових будинків. За попередньою інформацією одна людина загинула, під завалами можуть бути 2 особи. Дані уточнюються.

Ситуація на Херсонщині

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти області, зокрема Берислав, Понятівка, Дніпровське і Білозерка.

За минулу добу противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 337 снарядів з важкої артилерії та «Градів».

Місто Херсон ворог обстріляв двічі: 3 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Одна людина дістала поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 48 осіб.

Нагадаємо, що російські окупанти 13 березня вивели в Чорне море два надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр".

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