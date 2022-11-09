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Окупанти в Запорізькій області змушують місцевих заклеювати герби на номерних знаках авто

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Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Окупанти в Запорізькій області змушують місцевих заклеювати герби на номерних знаках авто

Фото: Associated Press

Росіяни в Запорізькій області почали ретельніше перевіряти місцевих. Людей змушують заклеювати український герб на номерних знаках авто.

Російські загарбники на тимчасово захоплених територіях Запорізької області збільшили кількість блокпостів для перевірок українських власників авто.

Про це 9 листопада повідомляє Центр національного спротиву.

Під час таких перевірок українців змушують заклеювати герб України на автомобільних номерах.

"На тимчасово окупованих районах Запоріжжя окупанти збільшили кількість блокпостів для перевірок українських власників авто. Відповідно збільшилась кількість перевірок, та їх час. Зокрема, окупанти на блокпостах змушують мешканців окупованих територій заклеювати герб України на автомобільних номерах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти збираються запровадити "візовий режим" з Україною від 1 січня 2023 року.

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Дата публікації
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