Окупанти вантажівками вивозять колаборантів з Олешок до Криму - Генштаб

Для перевезення колаборантів ворог залучив військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж.

Так звана влада Олешок та Скадовська "евакуюється" на територію тимчасово окупованого Криму — боїться наступу ЗСУ.

Про це повідомив Генштаб.

За даними штабу, 21 лютого до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі виїхали колаборанти з цих міст, а 24 лютого російські окупанти оголосили про так звану "евакуацію" всіх охочих.

"Для перевезення колаборантів російські військові задіяли військові вантажні автомобілі, з собою дозволили брати лише ручний багаж", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ОВА повідомили, що російські війська протягом доби 26 лютого 97 разів обстріляли територію Херсонської області.

Херсон військові РФ обстріляли 21 раз. Снаряди влучили у житлові квартали. Одна людина загинула, двоє — поранені.

Катували та не зламали: історія незламності Херсона