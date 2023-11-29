Окупанти вбили 7-річну дитину на Сумщині та випустили понад 770 снарядів по Херсонщині: як минула ніч

Ніч проти 29 листопада у більшості областей України минула відносно спокійно.

Обласні державні адміністрації прозвітували, яка ситуація у регіонах станом на ранок середи, 29 листопада, і як минула ніч в Україні.

Хмельниччина

Вночі, під час чергової ворожої атаки, в області працювали сили ППО. Інформація стосовно потерпілих, травмованих не надходила. Дані уточнюються. Внаслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено приміщення агропідприємства. Усі відповідні служби працюють.

Чернігівщина

За добу – три обстріли (64 вибухи). Ворог із мінометів обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано дев’ять вибухів з мінометів (сім вибухів) та артилерії (два вибухи) Обстрілів зазнали Краснопільська, Дружбівська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 106 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Свеська, громади.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів загинули три людини: поранень зазнала 7-річна дитина, яка померла в медичному закладі, та три особи, серед яких і батько дитини, отримали поранення.

Пошкоджено сім приватних будинків, багатоквартирний будинок та приватний магазин. У Білопільській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та мікроавтобус.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 153 удари по 26 населених пунктах області. 111 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Білогір'я, Затишшя, Новоселівки, Чарівного, Новоандріївки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Окупанти здійснили два ракетних удари по Запоріжжю, 30 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Степногірську й Малим Щербакам, 8 РСЗВ-обстрілів Залізничного, Малої Токмачки, Верхньої Терси та Роботиного, а також вгатили авіаційними снарядами по Роботиному й Новодарівці. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждала 25-річна жінка та 39-річний чоловік. У Степногірську поранення отримали чоловіки 38 та 58 років. Атака ворожого дрону-камікадзе забрала життя 67-річної жительки Степногірська.

Дніпропетровщина

Вночі агресор з важкої артилерії обстріляв Нікопольщину. Загиблих та постраждалих немає.

Вчора внаслідок ранкового обстрілу загинула людина у Нікополі, ще двоє поранені. Згодом росіяни скерували на місто дрони-камікадзе. Є постраждалий серед цивільних – 43-річний чоловік.

Загалом Нікопольщина пережила за день з десяток атак. По районному центру та Марганецькій громаді ворог бив з важкої артилерії. Поцілив й кількома дронами. Пошкоджені адмінбудівля, комунальне, два промислові підприємства, три багатоповерхівки і 13 приватних осель.

В одному з будинків через обстріл зайнялася квартира. Вогонь надзвичайники приборкали. Також побито сім авто – вантажних та легкових. Зачепило й лінії електропередач і газопроводи. Ввечері в області працювала ППО. Оборонці неба знищили вісім безпілотників в Павлоградському, Новомосковському, Криворізькому та Дніпровському районах.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки, де Силами оборони відбито п’ять атак. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Іванівки та Степової-Новоселівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Вчора внаслідок удару КАБ по с. Подоли Куп'янського району пошкоджено два приватні домоволодіння та заклад освіти.

Внаслідок удару КАБ по с. Курилівка зруйновано приватний будинок, ще два будинки пошкоджено.

Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 10 приватних гаражів, крамниця, двоповерхова комерційна будівля, частково зруйновано будівлю супермаркету, пошкоджено двоповерхову будівлю, пошкоджено будівлю супермаркету "АТБ-Маркет", будівлю Вовчанської військової адміністрації.

Луганщина

У Невському за вчора пролунало 35 вибухів після ворожих обстрілів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Також противник відкрив вогонь по території Серебрянського ліса. За добу окупанти здійснили 138 обстрілів (549 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Торецьк, Покровськ, Костянтинівка, смт Північне, смт Нью-Йорк, с.Іжевка, с.Новоукраїнка, с.Петрівка, с.Щербинівка, с.Бердичі. Пошкоджено 16 житлових будинків (з них два – багатоквартирні), аптечний пункт, дві будівлі шахти, 23 цивільних автомобіля, будівля "Фенольного заводу", три гаражі.

На Донеччина за добу: сім поранених.

Миколаївщина

Упродовж доби на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, два ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" та розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР". Вчора ворожих обстрілів зазнала Куцурубська громада, внаслідок чого між селами Дніпровське та Солончаки пошкоджено опори передач та високовольтний кабель. Постраждалих немає.

Також вчора під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Без постраждалих.

Одещина

Вчора ввечері ворог атакував ударними дронами. Сили протиповітряної оборони збили над Одещиною один Shahed-131/136. Попередньо – без наслідків.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 128 обстрілів (778 снарядів), з них по м. Херсон – п’ять обстрілів (21 снаряд).Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області; адміністративну будівлю у Бериславському районі.

Окупанти обстріляли село Львове Тягинської громади. Під ворожий артилерійський удар потрапив 40-річний місцевий житель, отримав вибухову травму та поранення руки.

У Дудчанах ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки. До лікарні доставили поранену 64-річну жінку.

Також ворог атакував й Берислав. Внаслідок скидання вибухівки на цивільну автівку постраждав 48-річний чоловік.

Внаслідок ворожого обстрілу с. Томарине поранень зазнав 60-річний чоловік. У Зміївці окупанти знищили адміністративну будівлю, а також побили домівки місцевих. За добу по області чотири людини дістали поранення.

Читайте також: