Окупанти вбили батька 14-річного Юри в нього на очах, а його намагались застрелити в голову

У них з татом на одязі були білі пов'язки, однак російському окупантові було байдуже.

На очах 14-річного Юри Нечипоренка російський військовий розстріляв його батька. Хлопчика окупант поранив, однак Юра зміг утекти. Разом з братами і мамою вони вибралися з Бучі. Родина хотіла б, щоб про воєнні злочини, які коять російські військові, знав увесь світ. А в генеральній прокуратурі створили платформу, де збирається уся інформація та докази злочинів Росії проти цивільного населення.

Про це йдеться в ТСН.

Юрієві 14. Їхню багатодітну родину війна застала вдома, у Бучі. Це був 21-й день війни. Вони з батьком - Русланом Нечипоренком на велосипедах поїхали в центр Бучі за ліками та продуктами. На вулиці Тарасівській їм навперейми вийшов російський солдат. «Ми підняли руки, тато сказав, що у нас немає зброї, нічого такого, що становити загрозу російській армії», - розповідає в лікарні хлопчик.

У них з татом на одязі були білі пов'язки, однак російському окупантові було байдуже. На очах Юри розстріляли його батька. Військовий почав стріляти і в дитину. Спочатку в руку - Юра впав. Тоді два постріли в голову. Після цього росіянин пішов геть. «Коли я лежав, він вистрілив у капюшон, але пощастило, не зачепило голову просто», - розповідає хлопчик.

У хлопця вогнепальне поранення в передпліччя і руку. Коли Юра зрозумів, що живий - він біг, не оглядаючись, в місцевому садочку дитині надали першу допомогу.

47-річний Руслан Нечипоренко був багатодітним батьком. Разом з дружиною Аллою вони виховували трьох синів - крім Юри, 18-річного Валерія і 17-річного Андрія. Щоб забрати тіло чоловіка, родині довелося два дні домовлятися з окупантами, щоб ті дозволи забрати Руслана з дороги. Поховати його змогли у дворі будинку, який своїми руками будував Руслан. «Нам допомогли люди викопати в дворі могилу і ми самовільно захоронили мого чоловіка», - каже мама Юри.

Після цього Алла з трьома синами і свекрухою вирішили втікати з Бучі. Щоб дістатися "зеленого коридору", їм довелося подолати той самий шлях, де вбили Руслана і поранили Юру. «Ми не знали, чи будемо ми жити, були вибухи, їздила техніка. Ми йшли і прощалися з життям кожну секунду», - розповідає жінка.

Пані Алла сподівається, що за цей воєнний злочин відповість і безпосередній виконавець, і командири. Що змогла - вона зафіксувала на телефон, і дуже переживала, аби його не забрали на російських блокпостах, коли вони виходили з Бучі. «Я не знала, чи зможу зберегти інформацію, але, на щастя, чоловіків виводили з автобусів, перевіряли, жінок і дітей не чіпали. Тому все-таки якась інформація збереглася», - каже Алла.

У Бучі російський окупант убив батька на очах 14-річного хлопця

Усі данні про воєнні злочини проти цивільних прокуратура просить українців документувати і ці свідчення залишати на сайті warcrimes.gov.ua.

Ці доказу будуть використані для кримінального переслідування причетних до злочинів за українським законодавством. А також у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та в спеціальному трибуналі після його створення. Вже зараз розслідуються понад 1 700 справ про воєнні злочини Росії. Це численні випадки руйнувань будинків, вбивств мирних жителів та мародерства з боку російських військових на захопленій українській території.

Тим часом Юркові рани оглянули лікарі. На відновлення руки піде немало часу. 14-річний хлопець пригортає до себе маму. Їм нема куди повертатися. Поки їхню родину на Черкащині прихистили у себе родичі.

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