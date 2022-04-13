Окупанти вбили близьку людину alyona alyona: "Нехай горять в пеклі"

Артистка поділилася сумною новиною.

Українська реп-виконавиця alyona alyona розповіла, що окупанти вбили близьку для неї людину.

У своєму Instagram виконавиця поділилася, що російські військові вбили її кума, який захищав територію Україні від загарбників.

"Від сьогодні мій кум на небі. Він мужньо захищав Україну. Батьки дали йому життя, а рашисти забрали. Нехай горять в пеклі", - написала виконавиця.

alyona alyona розповіла про загибель близької людини / instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, під час війни чимало українських знаменитостей почали допомагати українцям. Чоловіки пішли до тероборони, а жінки стали допомагати в тилу.

Alyona alyona ж повернулась до рідної Баришівки, що під Києвом, та під час війни стала фасувальницею ліків.

alyona alyona / пресслужба каналу "1+1"

"Я спочатку займалась лише інформаційною діяльністю, багато давала інтерв'ю закордонним ЗМІ. Я зрозуміла, що потихеньку до мене приходить зневіра і треба відволікти себе та працювати фізично. Аптека розташована у будинку, де живуть батьки. Мене попросили фасувати ліки, показали, де які препарати. І я за ці дні вже знаю, чим найчастіше хворіють українці, на що є дефіцит", - зазначила реперка.

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