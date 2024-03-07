Окупанти вбили чоловіка та атакували приватні будинки на Чернігівщині

Росіяни у четвер, 7 березня, обстріляли прикордонні села Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік.

Про це повідомили у Національній поліції.

"Чернігівщина. На прикордонні росіяни вбили чоловіка та атакували приватні будинки. Російська армія здійснила обстріли прикордонних сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району", - йдеться у повідомленні.

Тіло чоловіка виявили біля вирви від вибуху сусіди.

Обстріл Чернігівщини 7 березня

Крім того, зазнав руйнувань приватний будинок в одному з сіл Семенівської громади. Господар будинку перебував в оселі та дивом вцілів.



Поліцейські задокументували наслідки російських атак.

Додамо, російські окупанти обстріляли Херсон вранці 7 березня, внаслідок чого завдали руйнувань та поранили чоловіка.

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