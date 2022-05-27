Окупанти вбили чотирьох людей у Сєвєродонецьку, одного в Комишувасі: яка ситуація у Луганській області

Окупанти вбили чотирьох людей у Сєвєродонецьку, одного в Комишувасі: яка ситуація у Луганській області

У Сєвєродонецьку четверо загиблих, ще одного чоловіка було вбито російським снарядом учора в Комишувасі. Також стало відомо про загибель двох жінок у Гірському протягом останнього тижня.

У Лисичанську обстріляне відділення поліції, по області пошкоджено близько 50 будинків.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Упродовж усієї доби росіяни намагалися протиснутися у Сєвєродонецьк зі сторони Пурдівки та Щедрищевого, атакували позиції наших військових в районі Устинівки.

"Жителі Сєвєродонецька вже забули, коли в місті хоча б на півгодини встановлювалася тиша. Росіяни гатять по житлових кварталах безперервно", - наголошує Гайдай.

Так, 26 травня від снарядів ворога загинули чотири сєвєродончанина. Усі – в старих районах міста. Двоє з них – одночасно, біля однієї багатоповерхівки. Додалися й пошкодження житлового фонду – 11 багатоквартирних та один приватний будинок. І це виключно в Сєвєродонецьку. Підрахували кількість руйнацій після потужної артилерійської атаки на Лисичанськ протягом 25 травня – 19 об'єктів. 26 травня росіяни відкрили вогонь по відділенню поліції. На щастя, ніхто не постраждав.

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У Попаснянській та Гірській громадах зруйнованого житла – не перерахувати. Що відомо за 26 травня: 11 будинків у Золотому, дев'ять – у Гірському, вісім – у Тошківці, чотири – у Нирковому, три – у Миколаївці, зазначив очільник ОВА.

Гайдай також додав, що за минулу добу також було відбито дванадцять атак ворога, знищено танк, п'ять артилерійських систем, п’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів. Підрозділами ППО збито ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу "Орлан-10".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 93-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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