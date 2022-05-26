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Окупанти вбили людей і знищили будівлі: встановили генерала, який наказав обстріляти Запорізьку область

Окупанти вбили людей і знищили будівлі: встановили генерала, який наказав обстріляти Запорізьку область

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Окупанти вбили людей і знищили будівлі: встановили генерала, який наказав обстріляти Запорізьку область

Фото: Офіс генерального прокурора

Прокуратура повідомила про підозру російському генералу, який наказав обстрілювати Запорізьку область.

Через дії окупанта загинули місцеві жителі, була знищена інфраструктура області та житлові будинки. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Слідство встановило, що у березні 2022 року генерал-лейтенант командувач 58-ї армії південного військового округу збройних сил РФ віддав наказ обстріляти населені пункти Запорізької області. Через це загинули мирні мешканців та була пошкоджена інфраструктура та житлові будинки в регіоні. 

Російському генералу заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області за оперативного супроводу відділу контррозвідувальної роботи УСБУ в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють обстріли Миколаївської області. Так, за добу внаслідок дій ворога поранено 14 людей, є загиблі.

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