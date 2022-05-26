Окупанти вбили людей і знищили будівлі: встановили генерала, який наказав обстріляти Запорізьку область

Прокуратура повідомила про підозру російському генералу, який наказав обстрілювати Запорізьку область.
Через дії окупанта загинули місцеві жителі, була знищена інфраструктура області та житлові будинки.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Слідство встановило, що у березні 2022 року генерал-лейтенант командувач 58-ї армії південного військового округу збройних сил РФ віддав наказ обстріляти населені пункти Запорізької області. Через це загинули мирні мешканців та була пошкоджена інфраструктура та житлові будинки в регіоні.
Російському генералу заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).
"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області за оперативного супроводу відділу контррозвідувальної роботи УСБУ в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти не припиняють обстріли Миколаївської області. Так, за добу внаслідок дій ворога поранено 14 людей, є загиблі.
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